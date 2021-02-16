Как зарегистрироваться на сайте "Кунделик"

Родителей и учеников просят не оставлять чужие или общие адреса e-mail.

Чтобы зарегистрироваться в системе электронных школьных журналов и дневников "Кунделик", родители и учащиеся должны обратиться к классному руководителю либо администратору школы или колледжа. Подробнее - в материале zakon.kz.

Логин и пароль для регистрации в "Кунделике" выдают только сотрудники школы или колледжа всем ученикам и их родителям. После получения шифров родителям и ученикам нужно открыть сайт и на главной странице в самом верхнем блоке нажать на кнопку "Перейти", а после следовать рекомендациям.

Прежде всего, необходимо ввести в соответствующие строки пароль и логин, которые выдали в учебное заведении. После входа по этим данным система предложит поменять выданный пароль на постоянный. В то же время логин в настройках личного профиля менять можно только 1 раз, когда завершится регистрация.

Родителей и учеников просят не оставлять чужие или общие адреса электронной почты.

Также есть возможность самостоятельно восстановить данные для входа, если родители и ученики подтверждали ранее электронную почту в своем профиле.

Смотреть оценки и домашнее задание можно после входа в систему. В ленте появится информация об уроках, домашних заданиях, объявления учителя и администратора школы, можно открывать каждую вкладку и знакомиться с расписанием, оценками и домашними заданиями.

Если у родителя есть несколько школьников, можно их профили "привязать" к одному родительскому аккаунту.

В разделе "Дети" будет отражена информация по каждому ребенку, и родителю не потребуется запоминать и вводить несколько различных комбинаций логинов и паролей. Это можно сделать, даже если дети учатся в разных учебных заведениях.

Далее можно пользоваться разными сервисами, открывать домашние задания, оценки, пользоваться всем функционалом системы.

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