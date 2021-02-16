Мамин обсудил с Мишустиным работу пунктов пропуска на границе

Главы правительств обсудили ряд вопросов.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин провел телефонный разговор со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным, передает zakon.kz со ссылкой на сайт главы кабмина.

Они обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, сельскохозяйственной, транзитно-транспортной, космической сферах, развитие промышленной кооперации, взаимодействие в рамках ЕАЭС.

Кроме этого, главы правительств уделили внимание совместным мерам по недопущению распространения COVID-19, а также вопросам реализации Программы совместных действий по функционированию пунктов пропуска на казахстанско-российской границе.

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