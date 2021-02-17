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Казахстанских студентов допустят к учебе в России. Названо условие

Фото: pixabay.com 17 февраля 2021, 00:31

В Роспотребнадзоре пояснили, что это возможно только при наличии двух отрицательных ПЦР-тестов на COVID-19.

В Роспотребнадзоре рассказали о порядке въезда на территорию Российской Федерации студентов-иностранных граждан, передает zakon.kz.

Студенты-иностранные граждане, прибывающие из государств, с которыми уже возобновлено авиасообщение, обследуются на COVID-19 методом ПЦР дважды – не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации и в течении 72 часов после въезда на территорию Российской Федерации. пресс-служба Роспотребнадзора

Таким образом, как отметили в российском ведомстве, "студенты-иностранные граждане допускаются к учебному процессу только при наличии двух отрицательных результатов теста на COVID-19 методом ПЦР".

Медицинские документы, подтверждающие отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, полученные до и после въезда на территорию Российской Федерации, могут быть предоставлены на русском или английском языках. До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР после прибытия на территорию Российской Федерации соблюдается режим изоляции, - пояснили в Роспотребнадзоре.

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