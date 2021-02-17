В Балхаше пришедших на Кыз узату гостей запускали через заднюю дверь ресторана

Мобильная группа остановила торжество.

В Балхаше мобильная группа остановила проводы невесты - Кыз узату - в ресторане "Атилла", передает zakon.kz.

Несмотря на карантинные ограничения, 13 февраля в ресторане "Атилла" проходило праздничное мероприятие. Мобильная группа нагрянула с очередным рейдом, когда в здании праздновали проводы невесты. Хозяин ресторана впустил гостей через заднюю дверь. Около 150 человек были гостями праздника. пресс-служба акимата Балхаша

В ведомстве уточнили, что за нарушение санитарных требований был составлен административный протокол как на организатора свадьбы, так и на исполнителя заказа.

Организатору свадьбы придется заплатить штраф в размере 87 510 тенге, владельцу ресторана "Атилла" - 670 910 тенге, - уточнили в акимате.

По данным акимата, в Балхаше порядка 40 человек получают лечение от коронавирусной инфекции. Трое борются за жизнь в отделении реанимации.

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