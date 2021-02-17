ВОЗ оценила масштаб распространения новых штаммов COVID-19

По данным Всемирной организации здравоохранения, продолжает снижаться число сообщений о новых случаях заражения.

Число новых случаев COVID-19 снижается уже пятую неделю, при этом число стран, где выявлены мутации коронавируса, продолжает расти, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Число зарегистрированных новых случаев во всем мире продолжало снижаться: на прошлой неделе было 2,7 миллиона новых случаев, что на 16% меньше... по сравнению с предыдущей неделей. Число зарегистрированных новых смертей также снизилось: на прошлой неделе сообщалось о 81 тысяче новых смертей, что на 10% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Всемирная организация здравоохранения

В мире, по данным организации, за неделю с 8 по 14 февраля было зафиксировано 2 726 974 новых случаев и 81 340 летальных исходов.

В то же время, по данным ВОЗ, "британский", "южноафриканский" и "бразильский" варианты коронавируса, вызывающие обеспокоенность, продолжают распространяться. Так, согласно ВОЗ, "британский" штамм был обнаружен уже в 94 странах, "южноафриканский" в 46 странах, а "бразильский" штамм - в 21.

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