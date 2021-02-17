Названы скрывающиеся за изжогой заболевания

Изжога возникает из-за нарушения режима питания и дня, а также вследствие заболевания ЖКТ.

Врач-терапевт Зухра Алиева рассказала, какие заболевания могут скрываться за изжогой, сообщает zakon.kz со ссылкой на АиФ.

По словам специалиста, признаки изжоги у каждого человека различны, однако в основном это жжение в области груди, затрудненное дыхание и боль, которая может отдавать в шею и плечо. Данный симптом возникает из-за нарушения режима питания и дня, а также вследствие заболевания ЖКТ.

Причины изжоги могут крыться в серьезном заболевании, определить, какие болезни ее провоцируют, может только врач. Обычно изжога появляется при гастрите, хроническом панкреатите, язве желудка и 12-перстной кишки, рефлюксной гастроэзофагиальной болезни, дисфункции желчных путей, диафрагмальной грыже, недостаточности желудочной кардии, - рассказала врач.

Терапевт отметила, что причин для развития изжоги несколько. Это может быть нарушение образа жизни и питания, вредные привычки, преобладание в рационе жирных, острых, слишком пряных продуктов, шоколада и сладких газированных напитков.

Также изжога может появляться у людей с избыточным весом, из-за ношения тесной одежды с тугими поясами, из-за стресса и нервозности. Привести к изжоге может и прием некоторых лекарственных препаратов, и беременность: зачастую изменения в гормональном фоне и давление плода на больших сроках на внутренние органы провоцируют данное неприятное ощущение.

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