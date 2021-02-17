КазМУНО ответил на заявление МОН РК о закрытии

Казахский медицинский университет непрерывного образования – вуз с 58-летней историей.

15 февраля в СМИ было опубликовано сообщение МОН РК "О лишении КазМУНО генеральной лицензии на продолжение образовательной деятельности». Чем это может обернуться, узнал zakon.kz.

Доктор медицинских наук, директор Национального центра детской реабилитации КФ «UMC» Шолпан Булекбаева, узнав о предстоящем закрытии, весьма огорчилась.

Лишать Казахстан такого крупного вуза, имеющего многолетний опыт в подготовке медицинских специалистов, в корне неверно, особенно в условиях пандемии. Мы все говорим о дефиците кадров и недостаточной подготовке врачей и в тоже время уничтожаем то, что имеем. Этот университет имеет очень сильный кадровый потенциал, здесь работают высококвалифицированные клиницисты, возглавляющие профессиональные ассоциации, поэтому именно здесь реализуется качественное практикоориентированное обучение,- считает Булекбаева.

Главный юрист КазМУНО Зауре Ержанова пояснила, что на данный момент заявлять о закрытии университета преждевременно, поскольку рассмотрение дела на действия должностных лиц в части процессуальных нарушений, так и по существу находятся на стадии судебного разбирательства, соответствующие судебные акты не вынесены и, следовательно, не вступили в законную силу.

Кроме того, по ее словам, имело место быть невнимательное и поверхностное изучение представленных на обозрение комиссии документов, что проверка была проведена в одностороннем порядке, без учета предоставленных Университетом материалов, документов, с превышением должностных полномочий, а также в ходе осуществления проверки должностным лицом были взяты на себя полномочия налогового инспектора, инспектора по труду, инспектора санэпидслужбы, а сама проверка было проведена с грубым нарушением норм процессуального и материального права РК. Это и послужило причиной принятия неправомерных и некорректных процессуальных решений со стороны должностных лиц Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки РК (КОКСОН).

При осуществлении проверки должностными лицами КОКСОН был допущен ряд грубейших нарушений процессуальных норм действующего законодательства РК. Так, согласно ч.1 ст.147 Предпринимательского Кодекса РК, орган контроля и надзора обязан был известить нас не менее чем за сутки до их начала. Такого уведомления о предстоящей проверке в ноябре месяце 2020 года Университет не получал.

Также в соответствии с ч.1 ст.151 Предпринимательского Кодекса должностные лица не вправе проверять выполнение требований, не установленных в проверочных листах данного органа. Об этих и других фактах КОКСОН был письменно извещен.

У руководства КазМУНО вызывает удивление вопиющий момент в сообщении Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК о научных руководителях-резидентах. В КазМУНО убеждены, что заключение о несоответствии периода публикаций необоснованно, поскольку в п.97 Приказа № 391 МОН РК нет требований к периоду публикаций, а есть указание о том, что научными руководителями могут быть специалисты, имеющие высшую категорию, являющимися авторами 4 научных публикаций в отечественных, рекомендованных уполномоченным органом, и зарубежных изданиях, в трудах международных конференций по запрашиваемому направлению подготовки кадров, и учебные пособия»

Отмечается, что у всех руководителей в КазМУНО есть учебные пособия, которые находились у них в личных делах, представленных комиссии.

Казахский медицинский университет непрерывного образования – вуз с 58-летней историей. В КазМУНО осуществляется полный цикл медицинского образования, все образовательные программы университета как по бакалавриату, резидентуре, магистратуре и докторантуре аккредитованы признанными агентствами аккредитации (НААР, НКАОКА, ЕЦА). За период своего функционирования Университет провел обучение более 100 000 врачей и медсестер на курсах повышений квалификации и курсах переподготовки, в том числе из стран СНГ. Профессорско-преподавательский состав насчитывает более 500 преподавателей, которые имеют различные ученые степени: 5 академиков, 49 профессоров, 284 докторов и кандидатов медицинских наук. Преподаватели вуза являются председателями многих профессиональных ассоциаций, ведущими клиницистами РК и города Алматы, в данный период работают в инфекционных и провизорных стационарах, оказывают лечебно-консультативную помощь практическому здравоохранению по борьбе с COVID-19.

В целях защиты интересов и реализации прав Университета были инициированы жалобы в судебные органы Алматы и Нур-Султана, как на действия должностного лица эксперта Ермановой Гульнар, так и на вынесенные процессуальные документы. На сегодняшний день все заявления, жалобы находятся на стадии судебного разбирательства, решения по ним в окончательной форме не вынесены и, следовательно, не вступили в законную силу. Что подтверждает факт официального заявления МОН РК о лишении Университета генеральной лицензии на образовательную деятельность преждевременной и некорректной, - говорит Зауре Ержанова.

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