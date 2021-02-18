Предсмертное видео оставил павлодарец и пропал

Сообщается, что он записал предсмертное видео, которое обнаружили в его сотовом телефоне.

В Павлодаре пропал 34-летний мужчина, передает zakon.kz.

Как сообщает телеграмм-канал Павлодар день за днем, Константин Суханов пропал в среду, 17 февраля. Он вышел из дома около 10.00 часов. По словам супруги, ничего и никому не сказал. Мужчина не взял с собой ни ключей, ни документов.

Сообщается, что он записал предсмертное видео, которое обнаружили в его сотовом телефоне. В нем Константин прощается, и просит снять с его пенсионного счета деньги, чтобы расплатиться с долгами. Мужчина также благодарит супругу за сына.

Волонтеры занимаются поисками пропавшего.

По этическим соображениям, и придерживаясь общепринятых нравственных правил, мы не можем публиковать данное видео. В настоящее время объявлен срочный розыск Константина, - отмечается в паблике.

"По данному факту проводится проверка", - сообщили в пресс-службе ДП региона.

Позже стало известно, что его нашли волонтеры.

Константина Суханова мы обнаружили недалеко от дома. По его словам, финансовые проблемы едва не толкнули на отчаянный шаг. Мы проводили мужчину до квартиры, где его уже ждала его семья, – сообщила Pavlodarnews.kz руководитель общественного объединения "Поисковики города Павлодара VITA" Екатерина Кудрявцева.

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