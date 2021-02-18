Видео предоставила пресс-служба департамента полиции области.

Полицейский бежал по заметенной дороге, указывая водителям путь, в Костанайской области, передает zakon.kz.

Как сообщает alau.kz, видео предоставила пресс-служба департамента полиции области. Голос за кадром (по всей видимости, водитель) говорит, что благодарен полицейским, которые помогают людям сегодня в сложных погодных условиях.

Огромную благодарность хочу выразить сотрудникам полиции вот таким, которые бегут перед машинами, перед колонной, показывают дорогу, как до города доехать. Буран ужасный! Дорогу не видно! - говорит мужчина.

По данным областного ведомства, это въезд в город со стороны Федоровского района.

18 февраля в Костанайской области из-за плохих погодных условий закрыты трассы.

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