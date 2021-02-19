Казахстанцы оставляют обращения не на той странице Минздрава в Instagram

На фейковой странице сделано 26 публикаций. Причем, они были сделаны в один день – 15 августа 2017 года.

В Instagram появилась фейковая страница Министерства здравоохранения, передает zakon.kz.

Как сообщает портал stopfake.kz, в Instagram появился пользователь с ником @minzdrav_rkz. На этой странице опубликованы посты о работе Минздрава РК. Но в самом министерстве сообщили, что этот аккаунт не имеет к ним никакого отношения. У Министерства здравоохранения РК есть лишь одна официальная страница в Instagram – @healthcare.gov.kz

Страница @minzdrav_rkz не является страницей, принадлежащей Министерству здравоохранения РК, — сказано в сообщении ведомства.

На фейковой странице сделано 26 публикаций. Причем, они были сделаны в один день – 15 августа 2017 года. Но пользователи Instagram продолжают отмечать страницу в обращениях к министерству или жалобах на работу системы здравоохранения.

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