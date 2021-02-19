Бежал 2 километра: герой-полицейский рассказал, как спасал водителей в буран

Про то, что в Сети появилось видео с ним, он узнал спустя несколько часов.

Накануне в Сети появилось видео с полицейским из Костанайской области, который бежал по заметенной дороге, указывая водителям путь. Выяснилось, что его зовут Амантай Байжанов. Полицейский рассказал корреспонденту zakon.kz, что происходило на трассе и почему ему пришлось сопровождать водителей.

Мы патрулировали по городу и поступила заявка о том, что произошло ДТП на выезде из города на Федоровскую трассу. Мы проследовали туда. Там увидели, что несколько машин в город заезжают и были те, кто хотел выехать из города. Пришлось принять меры, чтобы они развернулись в сторону города, потому что за городом видимости вообще нет и если они останутся на трассе, это не хорошо: заметет машину, замерзнут. Здесь обдумывать времени не было, где-то машины буксовали, пришлось толкать, - рассказал Байжанов.

Полицейский говорит, что бежал около двух километров.

На время вообще не обращал внимание. Там не очень-то большое расстояние и бежал-то я потихоньку, легким бегом, - говорит он.

Про то, что в Сети появилось видео с ним, он узнал спустя несколько часов.

У меня телефон был разряжен. Мы в город приехали, к нам поступили заявки, мы поехали на другие заявки. Потом меня начали поздравлять знакомые, родственники с тем, что я в интернете, - рассказал полицейский.

О Байжанове известно, что в правоохранительных органах он работает с 2014 года. В патрульную полицию перевелся в 2020 году. В том же году был награжден медалью от министра внутренних дел за то, что спас из пожара 15 человек.

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