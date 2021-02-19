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Курс доллара резко вырос

Фото: pixabay.com 19 февраля 2021, 11:38

В обменниках доллар покупают за 417,2 - 418 тенге, продают по 418,8 - 420 тенге.

Утром 19 февраля курс американской валюты резко вырос, передает zakon.kz.

Согласно данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), курс доллара на 11.00 часов составил 418,35, рост +2,43 тенге.

Китайский юань стоит 64,6 тенге, рубль - 5,64, евро - 505, 43 тенге.

В обменниках Алматы доллар покупают за 417,2 - 418 тенге, продают по 418,8 - 420 тенге. В обменниках Нур-Султана доллар покупают за 417,2 - 417,8 тенге, продают по 418,2 - 419 тенге.

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