Как часто Нацбанк влияет на курс тенге к доллару?

Как политика рыночного плавающего курса тенге соотносится с тем фактом, что 40% всех торгов прошлого года пришлось на валютные трансферты Нацфонда в республиканский бюджет?

Нацбанк Казахстана постоянно отслеживает ситуацию на валютном рынке и оставляет за собой право принимать меры по сглаживанию избыточной волатильности. Об этом заявил советник председателя Нацбанка Олжас Тулеуов, передает zakon.kz

В течение прошлого года в отдельные периоды низкой ликвидности Нацбанк поддерживал валютный рынок интервенциями, чтобы обеспечить его нормальное функционирование.

79% интервенций или 1,5 млрд долларов США пришлись на март 2020 года, когда произошло шоковое падение цен на нефть, обвал на рынках и рекордное обесценение валют стран-торговых партнеров. Остальная часть интервенций проведена в периоды несбалансированного давления на внутренний валютный рынок – в феврале, сентябре и октябре прошлого года. Общий объем чистых интервенций Национального Банка за прошлый год составил лишь 7% от всего годового объема торговли долларами США на Казахстанской фондовой бирже. Это указывает на то, что несмотря на реализованные объемы интервенций, направленные на стабилизацию валютного рынка, курс тенге формировался в значительной степени при рыночных условиях. - сообщил Олжас Тулеуов.

Он пояснил, что в прошлом году в условиях шокового падения цен на нефть и несбалансированного давления на валюты интервенции на внутреннем рынке проводились и другими центральными банками развивающихся стран, следующие плавающему курсообразовнию. К примеру, в России практически в указанные выше периоды времени прошлого года со стороны Центрального Банка также оказывалась поддержка рубля в виде продаж валюты из Фонда национального благосостояния, средства которого учитываются в золотовалютных резервах страны. Только за период с 10 марта по 20 апреля общий объем продаж валюты ЦБ России составил 4,7 млрд долларов США.

Как политика рыночного плавающего курса тенге соотносится с тем фактом, что 40% всех торгов прошлого года пришлось на валютные трансферты Нацфонда в республиканский бюджет?

Наличие на внутреннем рынке предложения валюты в виде средств Нацфонда не отменяет тот факт, что курс тенге определяется рыночными факторами и на основе принципов плавающего режима. Прежде всего, средства и трансферты Нацфонда не относятся к золотовалютным активам Национального Банка. Величина и потоки трансфертов – это элемент бюджетного процесса, который регулируется политикой Правительства. И в этом случае роль Нацбанка ограничивается лишь тем, что он обслуживает данный процесс как финансовый институт. Накопленные в Национальном фонде ресурсы, в виде налоговых отчислений нефтеэкспортеров – это полноценная рыночная, а не регуляторная или интервенционная часть внутреннего валютного предложения, которая реализуется на рынке с лагом. - рассказал Тулеуов.

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