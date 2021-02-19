"Сарыарка" разгромила "Иртыш" в рамках чемпионата РК

Итог игры - 6:2.

В домашнем матче в рамках регулярного чемпионата Казахстана карагандинская "Сарыарка" уверено одолела павлодарский "Иртыш", сообщает zakon.kz.

Сарыарка" — "Иртыш" 6:2 (1:1, 1:1, 4:0) Шайбы: 1:0 — 02:15 Аноховский (Рахманов). В равенстве 1:1 — 11:00 Игнатенко (Шетле). В равенстве 1:2 — 23:42 Игнатенко (Билимбаев, Шетле). В равенстве 2:2 — 34:04 Голоднюк. В равенстве 3:2 — 44:11 Михайлов (Зеленков). В равенстве 4:2 — 44:51 Никулин (Шохов). В равенстве 5:2 — 50:49 Воробьев (Зеленков). В равенстве 6:2 — 55:00 Михайлов (Сиксна, Горбачев). В равенстве Вратари: Ибрагимов — Микушин.

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