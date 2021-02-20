Байден: Россия стремится ослабить НАТО

В то же время американский президент подчеркнул, что не хочет возвращать мир к ситуации, похожей на холодную войну.

Президент США Джозеф Байден считает, что Россия запланировала ряд действий, направленный на раздор между странами Запада, сообщает zakon.kz.

Об этом он заявил во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

США должны противостоять тем, кто пытается представить как нечто нормальное репрессии, заявил он.

Все знают, что Россия стремится ослабить "европейский проект" и наш союз НАТО... Потому что ей проще запугать отдельные страны, чем вести переговоры с объединенным трансатлантическим сообществом. президент США Джозеф Байден

Поэтому столь важно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, подчеркнул американский лидер. И поэтому необходимо противодействие хакерским атакам со стороны России, заключил он.

В то же время американский президент подчеркнул, что не хочет возвращать мир к ситуации, похожей на холодную войну. По его словам, Штаты предпочитают мир, в котором все смогли бы определять собственный путь развития без угроз применения силы.

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