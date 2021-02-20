Билл Гейтс назвал способ победить пандемию коронавируса

По его словам, для предотвращения текущей пандемии не были предприняты превентивные меры, поэтому мировая экономика понесла многомиллиардные убытки.

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что победа над пандемией коронавируса может быть достигнута благодаря дополнительным миллиардным инвестициям в строительство предприятий по производству вакцины, а также при совместной работе государств и международных компаний, передает zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, об этом он заявил, выступая по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, для предотвращения текущей пандемии не были предприняты превентивные меры, поэтому мировая экономика понесла многомиллиардные убытки.

Мы должны сделать инвестиции - речь о небольшом количестве миллиардов, чтобы быть уверенными, что это больше никогда не повторится, - сказал основатель корпорации Microsoft.

Гейтс пояснил, что инвестиции необходимы для строительства по всему миру предприятий по производству вакцин, которые бы могли обеспечить равный доступ к ним всех стран. Он также подчеркнул важность сотрудничества международных корпораций.

Хорошим примером является сотрудничество компаний Pfizer и BioNTech, - отметил Гейтс.

Кроме того, основатель корпорации Microsoft считает, что сотрудничество правительств стран мира также должно поспособствовать борьбе с текущей пандемией и предотвратить иные пандемии в будущем.

Билл Гейтс и его жена Мелинда возглавляют благотворительный фонд, в число основных направлений работы которого входят борьба с опасными болезнями в развивающихся странах, программы в сфере здравоохранения и образования в США. Через фонд были выделены сотни миллионов долларов на разработку вакцины от коронавируса нового типа и на поддержку бедных слоев населения, которые наиболее уязвимы в условиях пандемии.

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