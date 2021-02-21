Казах не дал развалиться деревне в Омской области

Живут люди автономно, с людьми контактируют мало.

Единственный житель аула Дюсетай в Омской области - Рахматжан Хусаинов. Место безлюдное - развалившиеся дома и сараи. Он организовал хозяйство и теперь обрабатывает 120 гектар земли, сообщает zakon.kz.

Рахматжан попал сюда случайно. В 2009-м проезжая мимо, встретил пожилого жителя – тот последним собирался уезжать из села. Мужчина купил у него дом, перегнал скотину, теперь здесь ферма, передает Sputnik Казахстан.

Под его началом вахтовым методом работают доярка и два скотника. Обеспечивают Москаленский район молоком и мясом.

В советские годы в поселке насчитывалось свыше 60 семей, в основном казахи. Позже сельчане из "неперспективной деревни" разъехались.

Я оказался в нужном месте в нужное время. Вообще проживаю в селе Новоцарицыно, там прописан. В 2009 году, в декабре, стал обживаться в ауле Дюсетай. Котлован тут был, электричество подведенное, пастбище, дом. Очень удобно содержать скотину, заниматься хозяйственными делами. Было у меня 2-3 лошадки, 3-4 коровы, 50 овец. Сейчас побольше: 30 коров у меня есть, овец 200 есть, лошадей – голов 30. Рахматжан Хусаинов

Электричество есть, но питьевую воду привозят из соседнего села. Скот пьет воду из котлована. Два раза в неделю мимо села проезжает автобус, который едет в соседнюю деревню Татьяновка.

Коронавирус до аула Дюсетай не добрался. Рахматжан объясняет это тем, что живут они автономно, с людьми контактируют мало.

Мужчина добавил, что исправно платит налоги, зарплату работникам и отчисляет пенсионные взносы.

Если мы зарабатываем 100%, то на развитие остается 25-30%. В итоге остается денег на безбедную жизнь – чтобы мы более-менее питались, одевались. Как говорят, в сельском хозяйстве если работаешь, богатым не будешь, а горбатым - точно

Почва в ауле Дюсетай оказалась плодородной.

Земли хорошие - 120 гектаров земли сеем, убираем. Даже маленькое зернышко пшеницы дает всходы. Тут у нас лес кругом, чистый воздух. Хоть огород посади тут. С одного мешка картошки можно получить 25-30 мешков в любой год

Пока покидать аул Дюсетай Рахматжан Хусаинов не собирается.

Ну а что мне делать. Водку мне пить неохота, и времени нет. Хочу еще поработать!

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