Можно ли заразиться птичьим гриппом при употреблении курицы

По словам доктора, для заражения "нужно надышаться этим вирусом, который там, в курятнике, поднимается с пылью".

Ученая оценила риск заражения птичьим гриппом при употреблении курицы, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, ведущий научный сотрудник Центра имени Чумакова, доктор биологических наук Александра Гамбарян заявила, что заражение птичьим гриппом при употреблении в пищу курятины невозможно.

По ее словам, для заражения "нужно надышаться этим вирусом, который там, в курятнике, поднимается с пылью".

Она указала, что употребление курятины не является фактором риска, "даже если вы ее сырую съедите".

20 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что семь россиян заразились вирусом птичьего гриппа А (H5N8). По ее словам, это первый случай инфицирования человека этим штаммом в мире.

Ученые выделили генетический материал этого заболевания у семерых сотрудников фабрики на юге России, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц зарегистрировали вспышки. Все мероприятия по защите людей и животных провели в короткий срок, что позволило остановить распространение инфекции.

Как заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов, уже сегодня можно приступить к разработке тест-системы и кандидатного вакцинного штамма для H5N8.

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