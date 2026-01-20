#Казахстан в сравнении
Трем знакам зодиака крупно повезет в конце января

Мужчина, небо, эмоции, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 05:20 Фото: pexels
Три знака зодиака войдут в особенно благоприятный период с 19 по 25 января. Несмотря на необходимость терпения в начале года, именно эта неделя приносит ощущение, что ожидание было не напрасным, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, это удачное время для использования появляющихся возможностей, доверия внутренним импульсам и осознания того, что изобилие и успех не являются чем-то недосягаемым.

Близнецы

Для вас наступает момент, когда осторожность уступает место смелости. Энергия этого периода помогает сосредоточиться и решиться на шаги, которые раньше казались слишком рискованными. Это может быть запуск собственного дела, старт важного проекта или решение, связанное с переменой планов. То, что предназначено вам, не пройдет мимо, если вы готовы двигаться ему навстречу.

Рак

Ваш внутренний ориентир становится главным источником удачи. Наведение порядка в пространстве и намерениях помогает яснее ощущать подсказки судьбы. Рациональный подход может отойти на второй план, уступив место тонкому чувствованию. Даже самые смелые желания способны начать реализовываться, если вы позволите себе доверять выбранному направлению.

Дева

Вы входите в период, когда важно следовать не плану, а внутреннему отклику. Приоритет смещается в сторону того, что действительно приносит радость, даже если это не совпадает с прежними представлениями о правильном пути. Энергия Луны в Тельце направляет вас к новым впечатлениям, способным изменить ощущение жизни. Игнорировать свои чувства не стоит – именно они указывают направление, в котором скрыт ваш самый гармоничный сценарий.

Ранее были названы знаки зодиака, которые больше не смогут жить "по-старому".

Аксинья Титова
