Как узнать, есть ли на вас чужой кредит? Разъяснение

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В Казахстане работают два кредитных бюро.
Нередки случаи, когда казахстанцы случайно узнают о том, что на них оформлен чужой кредит. Как поступить в этом случае и проверить, есть ли на вас кредит, рассказала юрист Шолпан Исмаилова, передает zakon.kz.
Это можно сделать, обратившись в кредитное бюро. В Казахстане работают два кредитных бюро: "Первое кредитное бюро" и "Государственное кредитное бюро" (ГКБ) – дочерняя организация Национального банка Казахстана.
В эти организации направляется вся информация о заемщиках и формируется досье на каждого из них.
Для того, чтобы узнать о наличии кредита, необходимо:
Желательно периодически брать кредитный отчет о себе, обратившись в кредитные бюро, даже если сейчас у вас нет кредитов или вы их никогда не брали. Знайте, один раз в год допускается получение кредитного отчета бесплатно. При этом помните, что "Первое кредитное бюро" не ведет "черных" списков, так как "черного списка" не существует, это условное название, которым банки называют людей с "плохой" кредитной историей, - отметила Шолпан Исмаилова.
У каждого банка своя кредитная политика и свои правила выдачи кредитов. Стоит отметить, что кредитные бюро лишь собирают и хранят у себя информацию, а передают ее им банки и кредитные организации. Соответственно персональную ответственность за его достоверность несут банки.
В случае обнаружения ошибки в своем кредитном отчете (неправильно указаны данные или реквизиты, неверные цифры по займу), то можете обратиться к кредиторам, у которых вы брали кредит, для устранения не правильности данных, оспорить цифры.
Оспаривать информацию через можно через ГКБ: написать заявление об оспаривании, вместо заемщика обратиться к кредитору с просьбой проверить корректность, предоставленной в кредитном бюро информации.
Информация в Первом кредитном бюро обновляется каждые две недели.
Если по кредиту имели место просрочки, то в кредитном отчете будет отражена информация о просрочках. Достоверные сведения о просрочке удалению не подлежат. Информация о допущенных просрочках остается в кредитной истории даже после погашения кредита.
Почистить или удалить кредитную историю нельзя. Если у вас плохая кредитная история по причине ранее допущенных просрочек, единственный путь улучшить - это начать формировать новые положительные записи в кредитной истории. То есть взять новый кредит и не допускать просрочек.
Если вы обнаружили чужой кредит на вашем имени, то необходимо:
В случае вынесения судом решения в вашу пользу, кредитная организация должна:
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