В Туркестанской области утвердили "Дорожную карту"

За 5 лет в области планируется построить 111 медицинских объектов, 266 школ, 15 детских садов, 236 спортивных и 27 культурных объектов.

В Туркестане состоялось заседание Бюро Политсовета Туркестанского областного филиала партии Nur Otan. Председательствовал на заседании аким области, председатель областного филиала партии Умирзак Шукеев.

На повестке дня - на голосование был поставлен вопрос об утверждении Дорожной карты по исполнению в регионе предвыборной программы партии Nur Otan "Путь перемен: достойная жизнь каждому гражданину!".

С докладом по реализации данного документа выступил секретарь областного маслихата Кайрат Балабиев. Он отметил, что дорожная карта содержит актуальные вопросы региона. Дорожная карта была утверждена при поддержке членов Бюро. Секретарь областного маслихата выразил уверенность, что члены фракции примут активное участие в реализации Дорожной карты и оправдают доверие народа. Ответственными за контроль за исполнение постановления повестки дня утверждены первый заместитель председателя Туркестанского областного филиала партии "Nur Otan" Бейсен Тажибаев, акимы городов и районов, руководители управлений, и депутаты.

Отметим, согласно дорожной карте, за 5 лет в Туркестанской области планируется построить 111 медицинских объектов, 266 школ, 15 детских садов, 236 спортивных и 27 культурных объектов. Кроме того, возведут 214 туристических объектов, при этом количество туристов в регионе увеличится в 1,5 раза и достигнет 2 миллионов.

В центре внимания также будет развитие инфраструктуры. В регионе отремонтируют 5656,11 км дорог и проложат около 2300 км водопровода в целях обеспечения населения чистой питьевой водой.

Вместе с тем, за 5 лет в области намерены создать около 40 тысяч новых рабочих мест. Благодаря открытию и расширению 152 новых предприятий, количество субъектов малого и среднего бизнеса приблизится к 350 тысячам. Более того, усилят поддержку сельского хозяйства, создадут 53 фермы, 900 откормочных площадок. За пять лет на благо страны запланировано сдать более 21 тыс. квартир. Данный документ содержит эти и другие вопросы.

Глава региона У. Шукеев отметил, что планомерное и систематическое выполнение каждой задачи Дорожной карты находится на непосредственном контроле Главы государства, а члены фракции и местные исполнительные органы должны активно участвовать в их реализации.

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