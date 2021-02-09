840 медработников привились от covid-19 в Туркестанской области

Вакцинация в Казахстане является добровольной.

Поэтапная вакцинация населения против коронавирусной инфекции в Республике Казахстан началась с 1 февраля 2021 года.

С 1 по 8 февраля в Туркестанской области подлежало вакцинировали около 840 медицинских работников.

Кроме того, в регионе за последние сутки зарегистрировано 7 случаев заболевания коронавирусной инфекции. За сутки прирост составляет 0.16%. В целом, с начала пандемии зарегистрировано 4176 случаев заболевания КВИ, из них бессимптомных – 2682, в том числе 1671 человек получили стационарное лечение.

На сегодняшний день в области проводится поэтапная вакцинация против КВИ с использованием российской вакцины «Спутник V». Вакцину от коронавируса следует вводить в два этапа с интервалом в 21 день. Первая доза дает непродолжительный защитный эффект за счет выработки небольшого количества антител. Вторая доза усиливает и закрепляет действие первой, количество антител в организме человека вырастает.

Напомним, что вакцинация в Казахстане является добровольной. Согласно 77 статье Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», любая медицинская процедура, в том числе и вакцинация, проводится только с информированного согласия прививаемого. Административной или уголовной ответственности за отказ от вакцинации в Казахстане не предусмотрено.

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