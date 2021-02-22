Парковка станет дороже возле Зеленого базара в Алматы с 1 марта

Стоимость парковки в этом районе составит 150 тенге в час.

В районе Зеленого базара Алматы с 1 марта 2021 года вырастет стоимость парковки, передает zakon.kz.

С учетом непростой ситуации с тротуарными парковками у Зеленого базара мы продолжаем реализацию мер по разгрузке парковочного пространства на данном участке. С 1 марта 2021 года на территории зоны 1501 начнет свое действие дифференцированный тариф — стоимость одного часа на парковках вокруг рынка составит 150 тенге. Aparking в Facebook.

Как поясняется, изменение коснется только зоны 1501 – это 317 парковочных мест.

В компании считают, что повышение тарифа в районе Зеленого базара положительно отразится на парковочных местах, которые сейчас многие автовладельцы вынуждены искать, наматывая круги вокруг базара.⠀

В 2020 году средняя длительность парковки вокруг рынка составила 3 часа, что в 2 раза больше, чем в районе других базаров с платными парковками (Алматы-1 или «Оптовка» в Тастаке). Средняя оборачиваемость одного парковочного места – 2.6 автомобиля в день. Для сравнения в 2017 году этот показатель равнялся 7 автомобилям в день. Уровень загруженности парковок вокруг рынка в пиковые часы 100%, - рассказали в компании.

Увеличение стоимости часа парковки практически никак не скажется на посетителях рынка, которые привыкли совершать короткие парковочные сессии, но станет стимулом для других автовладельцев не занимать дефицитные парковочные места на целый день без острой необходимости. Оставлять машину надолго вокруг базара станет невыгодно и часть трафика покинет проблемный участок, что вызовет целый ряд позитивных изменений, - резюмировали в Aparking.

⠀Там отметили, что нынешний уровень загруженности крайне негативно сказывается на транспортной ситуации всего района – автовладельцы вынуждены дольше обычного искать свободные места, наматывая лишние километры и стимулируя пробки.⠀

До 1 марта стоимость парковки составляла по всему городу 100 тенге в час.

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