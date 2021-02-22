Массовую гибель рыбы зафиксировали в Восточном Казахстане

Погибшую рыбу утилизировали на скотомогильнике села Тарбагатай.

Вблизи села Тарбагатай Аягозского района, на реке Аягоз, произошел замор 200 килограммов рыбы, сообщает zakon.kz.

На место происшествия сразу выехали сотрудники отдела рыбного хозяйства областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, отряд оперативного реагирования лесного и охотничьего хозяйства Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО, а также сотрудники филиала Научно-производственного центра рыбного хозяйства. Помимо этого, были привлечены силы акимата Тарбагатайского сельского округа Аягозского района и волонтеры.

Выяснилось, что среди погибшей рыбы большая часть составляет плотва. Помимо этого погибли балхашская маринка, голый осман, голец, елец, амурский чебачок.

Мы провели обследование около 4 км территории, никаких аномальных отклонений не наблюдалось. Площадь мора составила около 10 квадратных метров. По первичному обследованию можно сделать вывод, что причиной гибели рыбы стало продавливание льда. Резкое снижение уровня реки способствовало уменьшению кислорода в воде, произошел разлом льда. Это придавило рыбу, – отметили в Управлении природных ресурсов ВКО.

Для окончательного выяснения обстоятельств отобраны пробы мертвых рыб и воды района.

Погибшую рыбу утилизировали на скотомогильнике села Тарбагатай.

Погибла только крупная рыба, которая получила механические повреждения. Вся мелкая рыба выжила. Чтобы такие происшествия не повторялись, на крупных промысловых водоемах ежегодно проводятся мелиоративные работы, – сказал заместитель руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО Арман Есентаев.

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