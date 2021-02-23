Министр добавил, что предусмотрены чрезвычайные резервы на неотложные затраты.

Более 270 тыс. казахстанцев остаются в зоне риска подтопления, сообщил на заседании правительства министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, передает корреспондент zakon.kz.

В то же время в зоне риска подтопления по стране остаются 276 населенных пунктов, а это свыше 270 тыс. человек. Для их защиты от паводков утверждена новая дорожная карта до 2023 года, на реализацию, которой планируется выделить более 160 млрд тенге из республиканского и местного бюджетов, — сообщил Ильин.

По его словам, в рамках готовности к предстоящему паводковому периоду на региональном уровне сформированы запасы ГСМ, инертных материалов и мешкотары.

Министр добавил, что предусмотрены чрезвычайные резервы на неотложные затраты. Предварительно заложено порядка 38 млрд тенге.

Определены формирования гражданской защиты численностью свыше 38 тыс. человек, порядка 13 тыс. единиц техники, более 500 плавательных и свыше 2 500 водооткачивающих средств. Продолжается вывоз снега из населенных пунктов. На сегодня вывезено свыше 13 млн кубометров снега, — отметил глава МЧС.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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