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Часть зданий в Алматы на день отключат от отопления

Фото: freepik.com 23 февраля 2021, 10:46

Часть зданий в Медеуском районе Алматы на день отключат теплоснабжения

23 февраля 2021 года временно приостановлено теплоснабжение жилым домам и иным объектам, расположенным в контуре улиц Западный Желтоксан – Тимирязева – Аль-Фараби, Достык, а также в микрорайонах "Самал-1", "Самал-2" и "Самал-3", передает zakon.kz.

"Алматинские теплосети" обещают возобновить подачу тепла и горячей воды до 23 часов текущих суток.

Ограничения по услугам теплоснабжения введены из-за ремонтных работ на теплосетях, необходимых для минимизации рисков в процессе передачи теплоэнергии потребителям, - пояснили в АлТС.

Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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