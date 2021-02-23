Курс доллара понизился еще на 1,5 тенге

Вероятно, это связано с рекордным ростом цен на нефть.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 415,05 тенге, снизившись на 1,47 тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 414,5-416,5 тенге, евро – 505-508 тенге, рос. рубль - 5,60-5,67 тенге.

Между тем цены на нефть 23 февраля превысила $66 и побили рекорд прошлого года.

Так, цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 1,20% и достигла $66,02 за баррель.

В последний раз цена Brent превышала отметку $66 за баррель в январе 2020 года.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки WTI выросла до $62,43 за баррель (+1,18%).

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