Простые акции АО "ЭСК "KazakhExport" разместят на общую сумму 5 млрд тенге

Объем страховой поддержки казахстанских экспортеров будет увеличен до 200 млрд тенге.

Правление АО "НУХ "Байтерек" приняло решение реализовать право преимущественной покупки акций АО "ЭСК "KazakhExport" в количестве 100 штук простых акций по цене размещения 50 млн тенге за одну простую акцию на общую сумму 5 млрд тенге.

Данные средства предусмотрены Законом Республики Казахстан от 2 декабря 2020 года № 379-VІ ЗРК "О республиканском бюджете на 2021-2023 годы" для поддержки казахстанских производителей несырьевых товаров и поставщиков услуг на внешних рынках и усилению их конкурентоспособности за счет предоставления эффективных финансовых мер поддержки экспорта.

Увеличение уставного капитала Общества на 5 млрд тенге в 2021 году позволит обеспечить достаточный уровень устойчивости в рамках принятых страховых обязательств.

На сегодня уставный капитал АО "ЭСК "KazakhExport" составляет 100,1 млрд тенге, собственный капитал - 109,6 млрд тенге.

По итогам 2020 года АО "ЭСК "KazakhExport" поддержало 115 отечественных предприятия на сумму 134,6 млрд тенге. В текущем году планируется увеличить объем страховой поддержки казахстанских экспортеров обрабатывающего сектора через инструменты АО "ЭСК "KazakhExport" до 200 млрд тенге.

Справочно:

АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport" (входит в структуру АО "НУХ "Байтерек") - подведомственная организация Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан по продвижению экспорта несырьевых товаров и услуг. Миссией АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport" является поддержка роста экспорта несырьевых товаров, работ, услуг в приоритетных секторах экономики и формирование практики финансово-страховой и нефинансовой поддержки казахстанских предприятий.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!