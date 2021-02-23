Пользователи Казнета "отменили" ЕНТ по иностранному языку

Доверяйте проверенным источникам.

Казахстанцы продолжают пересылать друг другу фейковые сообщения, передает zakon.kz.

На этот раз автор утверждает, что выпускникам школ больше не придется сдавать ЕНТ по иностранному языку, так как это подталкивает их покидать страну.

Также говорится, что в школах скоро отменят физкультуру, так как она учит, как сбежать из Казахстана, географию, чтобы школьники не знали, куда можно сбежать, и историю, которая якобы объясняет, почему бежать нужно, - отмечает Stopfake.kz.

Эту шутку многие восприняли всерьез.

Исключать иностранные языки из списка профильных предметов ЕНТ никто не планируют, так же как и отменять целый ряд школьных дисциплин.

Распространяемая в социальных сетях и мессенджерах информация об отмене на ЕНТ иностранного языка и других предметов не соответствует действительности. Убедительная просьба использовать информацию, полученную из официальных источников, — сказано на официальной странице Национального центра тестирования в Instagram.

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