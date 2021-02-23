Как изменились тарифы на коммуналку в Казахстане

Больше всего выросли цены на вывоз мусора.

В Казахстане коммунальные услуги подорожали на 4% за год, сообщает zakon.kz.

По данным исследования Finprom.kz, в январе 2021 года тарифы на жилищные услуги, воду, электроэнергию, газ и прочие виды топлива выросли на 3,8% по сравнению с январем прошлого года, и на 0,6% — за месяц.

В том числе вывоз мусора подорожал сразу на 19,1% за год, услуги по обслуживанию и ремонту жилых помещений — на 6,3%, электроэнергия — на 5,2%. Услуги по водоотведению и центральному отоплению, напротив, подешевели — на 1% и 2% соответственно, - отмечают аналитики.

Стоит отметить, что тариф на горячую воду вырос на 15,5% за год, до 267,6 тг за 1 куб. м, на холодную — на 3%, до 70,4 тг. Услуги водоотведения подорожали на 5,6% за год, до 50,2 тг за куб. м.

Природный газ, транспортируемый по распределительным сетям, подорожал на 33,5%, до 25 тг за куб. м, сжиженный газ — на 5,3%, до 160,3 тг за кг.

Ранее Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Водный кодекс. Теперь жители сел смогут платить за питьевую воду меньше.

Сейчас тарифы на питьевую воду в селах выше, чем в городах. Одна из причин этого — дороговизна строительства водопроводной инфраструктуры, учитывая географическую отдаленность сел, низкую плотность населения и другие факторы. Чтобы снизить стоимость воды в регионах, часть этих расходов будет брать на себя государство.

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