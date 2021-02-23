Мамин ответил депутатам по поводу снижения пенсионного возраста

Ранний выход на пенсию не позволяет сформировать достаточный объем пенсионных накоплений для получения адекватных пенсионных выплат в старости.

Премьер-министр РК Аскар Мамин ответил депутатский запрос фракции "Народной партии Казахстана" по поводу пересмотра пенсионной системы и снижения пенсионного возраста, передает zakon.kz.

Касательно снижения пенсионного возраста мужчин и женщин до 60 лет и возврата к солидарной пенсионной системе. В настоящее время пенсионное обеспечение на всех трех уровнях (солидарная, базовая и накопительная пенсия) привязано к трудовому стажу. При этом размер солидарной пенсии постепенно снижается, так как при ее назначении учитывается трудовой стаж, выработанный только до 1 января 1998 года, то есть до введения накопительной системы. Аскар Мамин.

Он отметил, что снижающийся размер солидарной пенсии должен компенсироваться возрастающим размером накопительной части пенсии за счет увеличения периода перечисления обязательных пенсионных взносов.

Базовая пенсия предоставляется всем лицам, достигшим пенсионного возраста, в размере от 54 до 100% прожиточного минимума в зависимости от стажа участия в пенсионной системе (как до 1998 года, так и после этой даты).

То есть, чем дольше работал, тем выше размер базовой пенсии. Ранний выход на пенсию не позволяет сформировать достаточный объем пенсионных накоплений для получения адекватных пенсионных выплат в старости из-за непродолжительного периода перечисления пенсионных взносов. Кроме того, это отражается также и на размере базовой пенсии, - говорится в ответе премьера.

По поводу индексации солидарной пенсии с учетом индекса роста реальных потребительских цен, а также индекса роста заработной платы глава правительства написал, что солидарная пенсия является выплатой, ежегодная индексация которой гарантированно превышает уровень инфляции на 2 процента.

Индекс роста реальных потребительских цен и заработной платы формируются на основе фактических данных за прошлый период, тогда как при повышении солидарной пенсии во внимание берется инфляция на соответствующий финансовый год.

В этой связи рассмотрение вопроса ежегодной индексации пенсий с учетом индекса роста реальных потребительских цен, а также индекса роста заработной платы, т.е. с учётом показателей прошлого периода, не является целесообразным. Вместе с тем, в целях повышения материального положения пенсионеров в настоящее время проводится работа по модернизации пенсионного обеспечения, в первую очередь путем преобразования базовой пенсии в минимальную гарантированную пенсию, - отметил Мамин.

По его словам, предполагается, что механизм назначения минимальной гарантированной пенсии будет основан на действующей методике назначения базовой пенсии, но с совершенствованием определенных параметров.

Данная мера предполагает повышение минимального размера с 54 до 70 % от величины прожиточного минимума, уменьшение минимального стажа участия с 10 лет до 5 лет, а также снятие максимального ограничения размера (в настоящее время максимальное ограничение составляет 1 ПМ при стаже 33 года и выше), - пояснил глава правительства.

Кроме того, добавил он, одним из важных направлений модернизации является введение обязательных пенсионных взносов работодателя в 2023 году.

Планируемые меры в полной мере учитывают складывающуюся в стране и мире экономическую ситуацию, социальные и демографические факторы, а также ряд поручений, данных главой государства касательно модернизации пенсионной системы, - заключил он.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!