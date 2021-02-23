Изменились правила оказания бесплатной юридической помощи

Приложение zakon.kz
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Приказ вводится в действие с 5 марта 2021 года.
Министр юстиции РК своим приказом от 10 февраля 2021 года внес изменения в форму соглашения об оказании гарантированной государством юридической помощи, передает zakon.kz.
Речь идет об оказании адвокатской помощи.
Согласно правилам адвокат оказывает гарантированную государством юридическую помощь в виде правового консультирования, а также защиты и представительства интересов физических лиц в судах, органах уголовного преследования, государственных органах и негосударственных организациях:
При необходимости адвокаты составляют письменные документы правового характера.
Гарантированная государством юридическая помощь оказывается казахстанцам бесплатно.
Оплата за оказанную адвокатом гарантированную государством юридическую помощь и возмещения расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, производится за счет бюджетных средств в размере, устанавливаемым Правительством РК.
Администратор перечисляет в установленные законодательством сроки на банковский счет адвоката бюджетные средства, подлежащие выплате за оказанную юридическую помощь и возмещение расходов, связанных с защитой и представительством.
Ранее эти средства перечислялись на счет коллегии адвокатов.
Изменена также форма Соглашения. Оно формируется в Единой информационной системе юридической помощи, вступает в силу со дня его подписания посредством электронной цифровой подписи сторон и действует до конца следующего года.
Приказ вводится в действие с 5 марта 2021 года.
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