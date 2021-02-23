В ВКО будут штрафовать тех, кто носит маски неправильно

Маска должна закрывать нос, рот и подбородок.

В Восточном Казахстане начнут штрафовать тех, кто носит маску ненадлежащим образом, сообщает zakon.kz.

Об усилении контроля за соблюдением масочного режима YK-news.kz сообщили в пресс-службе Палаты предпринимателей области.

Постановлением санврача конкретизированы требования по ношению масок, — напомнили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ВКО. — Маска должна закрывать нос, рот и подбородок, плотно прилегать к лицу по краям и фиксироваться; во время разговора маску не следует сдвигать на подбородок и снимать.

В Палате предпринимателей добавили, что "теперь в отношении тех, кто носит маску ненадлежащим образом (на подбородке, под носом) будут применяться штрафные санкции".

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