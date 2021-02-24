Новый формат работы позволит создать между творческими коллективами конкурентоспособную среду.

В Казахстане первые семейные библиотеки заработают в Шымкенте, сообщает zakon.kz.

Об этом на отчетной встрече сообщил аким города Мурат Айтенов. Он рассказал о предстоящей модернизации библиотек.

В этом году модернизируем 10 городских библиотек, превратив их в места, где население будет проводить время качественно и интересно. Библиотеки будут развиваться по концепции «Семейная библиотека». Ожидается, что число посетителей модернизированных библиотек увеличится в четыре раза. Сейчас библиотеки работают до шести вечера, а с 1 марта, к примеру, библиотека Абая будет открыта в пилотном режиме до 23.00, - рассказал спикер.

Он также сообщил, что с этого года учреждения культуры будут самоокупать свою бюджет на 30%. Сейчас театры на 98% обеспечиваются государством, и только 2% собственного бюджета зарабатывают сами.

Новый формат работы позволит создать между творческими коллективами конкурентоспособную среду, что повысит качество оказания услуг.

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