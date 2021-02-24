Чем грозит заражение COVID-19 при беременности

Ученые отобрали чуть более 4 тыс. жительниц Великобритании и США симптомами коронавируса или уже подтвержденным заболеванием.

Заражение COVID-19 при беременности грозит преждевременными родами, передает zakon.kz.

Как сообщает "Профиль", в Великобритании ученые Имперского колледжа Лондона отметили рост случаев преждевременных родов среди беременных с коронавирусной инфекцией. Для подтверждения теории специалисты провели исследование.

Ученые отобрали чуть более 4 тыс. жительниц Великобритании и США симптомами коронавируса или уже подтвержденным заболеванием. Все они родили в период с января по август 2020 года.

По итогам исследования эксперты выяснили, что 15,7% беременных женщин из США перенесли преждевременные роды будучи зараженными COVID-19. В Великобритании этот показатель составил 12%.

В обоих случаях это на 57% и 60% соответственно выше усредненного показателя.

Отмечается, что, помимо влияния на преждевременные роды, специалисты исследовали влияние коронавируса на плод.

Оказалось, что перенесенная при беременности инфекция не приводит к мертворождению или недостаточному весу новорожденного.

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