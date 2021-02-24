Опубликовано новое постановление о карантине в Акмолинской области

Оно подписано главсанврачом области.

Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Акмолинской области, передает zakon.kz.

Согласно документу, главсанврач области постановил:

1. Обеспечить проведение ограничительных мероприятий на территории Акмолинской области, с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения на территории Акмолинской области до стабилизации эпидемиологической ситуации.

2. Физическим и юридическим лицам:

1) обеспечить соблюдение алгоритма использования и утилизации средств индивидуальной защиты (масок, одноразовых и многоразовых), согласно приложению № 4 ПГГСВр РК № 67 и соблюдение социальной дистанции не менее 2 метров;

2) запрет на проведение семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок) и иных мероприятий с массовым скоплением людей на объектах общественного питания и на дому;

3) запрет посещения массовых мероприятий организованных на объектах общественного питания и на дому (семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, праздничных корпоративов, поминок), а так же объектов, деятельность которых ограничена действующими постановлениями ГГСВ РК и Акмолинской области;

4) разрешение посещения парков, площадей, скверов и иных мест отдыха населения без развлекательных объектов группами не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции и использования и утилизации средств индивидуальной защиты (масок одноразовых и многоразовых);

5) при проведении похоронных мероприятий не допускать скопления более 30 человек (членов семьи) с сохранением дистанции не менее 2 метров.

3. Акимам районов и городов Кокшетау, Степногорск, РПП "Атамекен" обеспечить:

1) возобновление деятельности объектов после получения соответствующих Актов готовности, согласно приложению 1 к постановлению ГГСВ № 67;

2) на основании Акта соответствия санитарным нормам, выдаваемом в электронном формате с сайта InfoKazakhstan.kz;

3) размещение на видном месте на входе на объект Акта соответствия санитарным нормам, для возможности общественного мониторинга;

4) информирование населения, физических и юридических лиц о работе сайта InfoKazakhstan.kz для ознакомления с санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к работе объектов на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина;

5) использование сайта InfoKazakhstan.kz для размещения жалоб и фактов нарушения режима карантина, в целях своевременного принятия мер предпринимателями для устранения нарушений;

6) размещение на сайте InfoKazakhstan.kz списка инспекторов, аудиторских организаций, осуществляющих проверку субъектов предпринимательства на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к работе объектов на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина;

7) внесение субъектом предпринимательства в паспорт объекта на сайте InfoKazakhstan.kz сведений о планируемой заполняемости помещений посетителями (определяется и вносится с учетом установленной площади на 1 человека, в соответствии с требованиями к деятельности объектов в период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина, определяемых в приложениях к ПГГСВр РК 67);

8) после запуска работы электронного портала "InfoKazakhstan", при соответствии объектов установленным требованиям, электронную выдачу Акта на возобновление деятельности объектов бизнеса.

4. Акимам районов и городов Кокшетау, Степногорск обеспечить:

1) запрет на проведение массовых мероприятий (праздничных, спортивно-массовых, зрелищных культурно-массовых мероприятий, проведение форумов, конференций, семинаров, выставок и др.), семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок) и иных мероприятий с массовым скоплением людей, в том числе на дому;

2) запрет деятельности развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг центры, детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов, и другие), букмекерских контор и прочих развлекательных заведений для взрослых и детей, кальянных (в том числе при объектах общественного питания);

3) запрет деятельности банкетных залов;

4) запрет выезда спортсменов для участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях за пределами Республики Казахстан;

5) запрет деятельности детских дошкольных учреждений за исключением дежурных групп. Деятельность дежурных групп детских дошкольных учреждений допускается при соблюдении комплектации групп не более 15 человек, соблюдении требований ПГГСВр РК № 67;

6) разрешение движения междугородних автобусных, микроавтобусных перевозок. Межобластные перевозки на расстоянии не более 300 км.;

7) разрешение городских нерегулярных перевозок при заполняемости не более 75% посадочных мест, но не более 15 человек;

8) разрешение движения межобластных не регулярных (туристических) перевозок при заполняемости не более 75% посадочных мест, но не более 15 человек;

9) разрешение движения городских не регулярных (туристических) перевозок при заполняемости не более 75% посадочных мест, но не более 15 человек;

10) разрешение движения пригородных пассажирских поездов/электричек, пассажирских поездов без общих вагонов;

11) разрешение передвижения личного автотранспорта между регионами;

12) разрешение проведения совещаний (заседаний) в очном режиме (при отсутствии возможности их проведения в дистанционном формате) с соблюдением алгоритма согласно приложению 3 к ПГГСВ РК № 67;

13) разрешение деятельности религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) при соблюдении установленных требований, без проведения коллективных мероприятий;

14) разрешение деятельности объектов культуры (только проведение индивидуальных групповых репетиций до 30 человек);

15) разрешение деятельности цветочных магазинов, фотосалонов, библиотек, музеев;

16) разрешение деятельности кинотеатров, театров при заполняемости не более 20%, при соблюдении требований постановления ГГСВ РК № 67;

17) разрешение деятельности фудкортов при торгово - развлекательных центрах и торговых домах (только на доставку и на вынос);

18) разрешение деятельности открытых продовольственных и непродовольственных рынков при соблюдении требований постановления ГГСВ РК № 67;

19) разрешение деятельности объектов общественного питания в помещениях, при условии заполняемости до 50%, но не более 50 мест, с соблюдением расстояния между столами не менее 2 метров и не менее 1 метра между посетителями, с режимом работы с 07:00 до 00:00 без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий и др. с возможным массовым скоплением людей (персонал объекта должен быть обеспечен средствами защиты, не допускается работа персонала без перчаток, масок, не допускается работа персонала (официантов) при обслуживании посетителей без перчаток и защитных экранов) с соблюдением требований ГГСВ РК № 67;

20) разрешение деятельности объектов общественного питания при круглогодичных оздоровительных санаториях для детей и взрослых, домов отдыха, столовых промышленных предприятий при условии питания лиц, проживающих и работающих в них, с одновременным пребыванием разрешение работы с 07:00 до 00:00 при заполняемости до 50%, но не более 50 мест, с соблюдением расстояния между столами не менее 2 метров и не менее 1 метра между посетителями, без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий и др. с возможным массовым скоплением людей. Персонал объекта должен быть обеспечен средствами защиты, не допускается работа персонала без перчаток, масок, не допускается работа персонала (официантов) при обслуживании посетителей без перчаток и защитных экранов) с соблюдением требований ГГСВ РК № 67;

21) разрешение деятельности объектов придорожного сервиса (общепит и торговля), с с 00:00 час. до 06.00 час. допускается только реализация продукции на вынос;

22) разрешение деятельности салонов красоты, парикмахерских, услуг маникюра и педикюра, объектов оказывающих косметологические услуги по предварительной записи, при наличии Акта соответствия санитарным нормам при соблюдении заполняемости посетителями из расчета возможности соблюдения социальной дистанции в клиентском зале (4 кв.м. на 1 посетителя и расстояния не менее 2 метров между креслами, с разметкой границ оптимальных рабочих зон) при соблюдении требований постановления ГГСВ РК № 67;

23) разрешение деятельности детских кабинетов/центров коррекции, детских и взрослых образовательных центров, при заполняемости группы – не более 15 человек, по предварительной записи, при соблюдении требований постановления ГГСВ РК № 67;

24) разрешение деятельности фитнес-центров, тренажерных залов и спортивно-оздоровительных центров по предварительной записи, при обеспечении заполняемости не более 50% и не менее 5 кв.м. на одного посетителя при соблюдении требований постановления ГГСВ РК № 67;

25) разрешение деятельности общественных бань при обеспечении заполняемости не более 50% и не менее 4 кв.м. на одного посетителя при соблюдении требований постановления ГГСВ РК № 67;

26) разрешение деятельности саун, СПА центров при обеспечении заполняемости не более 50% и не менее 4 кв.м. на одного посетителя, при соблюдении требований постановления ГГСВ РК № 67, с приостановлением в воскресенье;

27) разрешение работы общественного транспорта (увеличение количества автобусов в часы пик, открытие всех дверей, заполняемость по числу посадочных мест) при соблюдении требований постановления ГГСВ РК № 67;

28) разрешение деятельности спорткомплексов, спортзалов для индивидуальных и групповых тренировок с участием не более 5 человек;

29) разрешение индивидуальных и групповых тренировок на открытом воздухе (не более 5 человек в группе);

30) разрешение спортивных тренировок для Национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах);

31) разрешение деятельности государственных органов (организаций, предприятий), органов квазигосударственного сектора, национальных кампаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства, с соблюдением требований постановления ГГСВ РК № 67. При этом не менее 60% сотрудников остаются на дистанционной форме работы при штатном расписании более 40 сотрудников), кроме организаций, задействованных в мероприятиях по предупреждению и распространению КВИ и жизнеобеспечивающих предприятий, сотрудников правоохранительных органов и сотрудников службы по чрезвычайным ситуациям;

32) разрешение деятельности медицинских центров, стоматологических клиник и кабинетов по предварительной записи, с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима, соблюдением требований постановления ГГСВ РК № 67;

33) разрешение деятельности объектов туризма и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и др.) с соблюдением требований постановления ГГСВ РК № 67;

34) разрешение деятельности аптек с соблюдением требований постановления ГГСВ РК № 67;

35) разрешение деятельности промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом, строительных работ на открытом воздухе, сельского и рыбного хозяйства, животноводства с соблюдением требований постановления ГГСВ РК № 67;

36) разрешение деятельности объектов по оказанию бесконтактных услуг населению (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу дом быта и пр.и другие) по предварительной записи, с нахождением не более 2 клиентов в автосалоне, не более 3 клиентов на СТО, с разрывом между постоянными рабочими местами не менее 2 метров) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима при соблюдении требований постановления ГГСВ РК № 67;

37) разрешение деятельности субъектов финансового рынка с ограничением по времени и численности в соответствии с актом Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;

38) разрешение с третьей четверти 2020-2021 учебного года:

– обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек;

– обучение в общеобразовательных школах в дежурных классах с 1 по 5 классы включительно, в международных школах - до 7 класса включительно по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей;

– комбинированного обучения в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, соблюдение социальной дистанции, обучение по принципу 1 класс – 1 кабинет, одновременное нахождение в школе не более 30% проектной мощности, усиление санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима);

– индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах не более 5 человек по решению администрации образовательного учреждения;

39) разрешение со второго семестра штатного обучения для cтудентов I курсов колледжей и вузов;

40) разрешение деятельности РГКП "Республиканский учебно-оздоровительный центр "Балдаурен" с учетом эпидемиологической ситуации в регионе;

41) разрешение деятельности специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в т.ч для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей);

42) разрешение деятельности бассейнов по предварительной записи в индивидуальном формате из расчета 5 кв.м. зеркала воды на одного человека, с приостановлением в воскресенье;

43) разрешение посещения особо охраняемых природных территорий (государственных национальных природных парков, заповедников, резерватов и прочих) для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с соблюдением масочного режима и дистанции не менее 2 метров;

44) разрешение проведения чемпионатов Республики Казахстан и республиканских соревнований (по единому республиканскому календарю), без участия зрителей, при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима по согласованию с Главными санитарными врачами соответствующих территорий и соблюдении требований постановления ГГСВ РК № 67 с одновременным скоплением не более 100 человек;

45) разрешение возобновления учебно-тренировочных сборов для подготовки областных команд при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима с одновременным скоплением не более 30 человек;

46) разрешение деятельности непродовольственных магазинов при соблюдении заполняемости не более 30%, и не менее 4 кв.м на одного посетителя, с соблюдением требований постановления ГГСВ РК № 67;

47) разрешение деятельности крытых непродовольственных и продовольственных рынков (торговых домов, торговых центров, павильонов, магазинов и др. по типу рынков), при соблюдении заполняемости не более 30%, и не менее 4 кв.м на одного посетителя, при соблюдении требований постановления ГГСВ РК № 67, с приостановлением деятельности в воскресенье;

48) ограничение передвижения служб такси (не более 2-х человек, за исключением членов семьи);

49) ограничение деятельности торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых центров при соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности из расчета 4 м2 на одного посетителя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с приостановлением работы в воскресенье, за исключением продуктовых отделов и аптек, находящихся в них, при соблюдении заполняемости не более 30%, не менее 4 кв.м на одного посетителя. Запрет деятельности детских игровых площадок и аттракционов;

50) ограничение режима работы супермаркетов, гипермаркетов, при соблюдении заполняемости не более 30%, и не менее 4 кв.м на одного посетителя, с соблюдением требований постановления ГГСВ РК № 67;

51) организацию работы бизнес-центров (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители и др.), туристических компаний, обменных пунктов, ломбардов с соблюдением требований постановления ГГСВ РК № 67;

52) организацию работы Центров обслуживания населения (далее - ЦОНов), в том числе спецЦОНов, коллцентра 1414 и виртуальных ассистентов с установлением графика работы в будние дни (понедельник-пятница) с 9.00 до 18.00ч. с приостановлением работы в субботние дни. В Отделах ЦОН, в том числе СпецЦОНе г.Кокшетау производить прием граждан строго по предварительному бронированию очереди через Egov.kz или Коллцентр 1414;

53) организацию работы АО "Казпочта" с ограничением по времени в будние дни с 09:00 до 18:00, в субботние дни с 09:00 до 14:00 и максимальным оказанием услуг в онлайн формате, с соблюдением требований постановления ГГСВ РК № 67;

54) организацию работы зданий государственных доходов в центрах государственных услуг с ограничением по времени в будние дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 18:00 (с перерывом на обед). Для соблюдения карантинных мер рекомендуется обслуживание населения органами государственных доходов по предварительному бронированию очереди через сайт www.kgd.gov.kz, мобильное приложение E-salyq (УГД по г. Кокшетау, Степногорск, Целиноградскому и Бурабайскому районам), или по записи телефона в остальных территориальных регионах управлений;

55) проведение санитарной и дезинфекционной обработки общественного транспорта, такси, промышленных территорий, аэропортов, дворовых детских площадок, продовольственных и непродовольственных рынков и других общественных мест;

56) мониторинг за соблюдением ограничительных мероприятий согласно действующих постановлений Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан и Акмолинской области и проведение выборочных проверок объектов мобильными группами при Акиматах в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан с привлечением к административной ответственности лиц, не соблюдающих санитарно-карантинные меры;

57) проведение информационно-разъяснительной работы по профилактике распространения COVID-19 среди населения;

58) соблюдение режима карантина и санитарно-дезинфекционного режима в медицинских организациях, медико-социальных объектах для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, центрах социальной реабилитации, учебных заведениях для детей инвалидов, интернатного типа;

59) проживание сотрудников инфекционных стационаров, задействованных в оказании медицинской помощи больным с COVID-19 (U07.1) и вирусной пневмонии (U07.2);

60) раздельное размещение и питание медицинских работников из разных медицинских организаций (в разных помещениях, исключив возможность их общения);

61) раздельное размещение и питание в помещениях сотрудников из разных отделений одной медицинской организации;

62) контроль исполнения сотрудниками инфекционных стационаров проживающими вне дома, условий размещения, питания и др. мероприятий направленных на предупреждение распространения COVID-19 (U07.1) и вирусной пневмонии (U07.2).доступ к интернету в местах проживания медицинских работников для возможности дистанционного консультирования;

63) проживание и питание сотрудников вирусологической лаборатории филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по Акмолинской области;

64) транспорт для медицинских работников с места проживания до работы и обратно отдельно для каждой медицинской организации с последующей дезинфекцией транспорта;

65) работу в каждом районе (городе) бригад для организации проведения захоронения трупа человека, умершего от COVID-19 (U07.1) и вирусной пневмонии (U07.2) с соблюдением мер безопасности согласно приложению 32 ПГГСВр РК № 67;

66) обеспечить автотранспортом для транспортировки трупов людей, умерших от COVID-19 (U07.1) и вирусной пневмонии (U07.2), обеспечить средствами индивидуальной защиты для лиц участвующих в захоронении.

5. Руководителям предприятий независимо от форм собственности, в целях предупреждения большого скопления людей в общественном транспорте в часы наибольшей нагрузки, предусмотреть дифференцированный метод работы сотрудников по графику путем переноса начала рабочего дня с 08:00, с 09:00, с 10:00.

Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 часов 27 февраля.

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