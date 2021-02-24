Цена нефти марки Brent поднялась выше 67 долларов за баррель впервые с января 2020 года

Об свидетельствуют данные торгов.

Цена нефти Brent поднялась выше 67 долларов за баррель впервые с 8 января 2020 года. Об свидетельствуют данные торгов, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По состоянию на 21:50 по времени Нур-Султана цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,68% - до 67,12 доллара, майских - на 2,45%, до 66,06 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на WTI увеличивалась на 2,27% - до 63,07 доллара за баррель.

Ранее минэнерго США сообщило, что добыча нефти в стране за минувшую неделю опустилась до самого низкого уровня с августа прошлого года и составила 9,7 миллиона баррелей в сутки. Неделей ранее добыча составляла 10,8 миллиона баррелей в сутки.

Данные по коммерческим запасам при этом оказались хуже ожиданий: рост показателя за отчетную неделю составил 1,3 миллиона баррелей, или 0,3% - до 463 миллионов баррелей. Аналитики ожидали снижения запасов на 5,4 миллиона баррелей.

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