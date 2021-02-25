Грузия "открывается" для граждан Казахстана

С 1 марта в страну можно будет прилететь на самолете и при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

Грузия пустит к себе туристов из Казахстана, Армении, Азербайджана, России, Украины и Беларуси, передает zakon.kz.

Как сообщает "Грузия Online", с 1 марта из этих стран в Грузию можно будет прилететь на самолете и при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

Сегодня на заседании координационного совета мы обсудили эпидемиологическую ситуацию и приняли решение еще больше упростить правила приема посетителей в страну, в частности, с 1 марта к списку стран, граждане которых могут въезжать через воздушную границу Грузии с отрицательным ответом на ПЦР-тест, добавляются следующие страны: Армения, Азербайджан, Россия, Украина, Казахстан, Беларусь. На данном этапе на сухопутных границах мы по-прежнему сохраняем нынешний режим. Ираклий Гарибашвили

Согласно действующим ограничениям, въехать в Грузию через сухопутную границу в настоящее время могут иностранцы - граждане любых стран, которые вакцинировались от коронавируса и могут предъявить документ о прохождении двух этапов этой процедуры.

Что касается граждан Грузии, то они могут беспрепятственно попасть на родину любым путем. При наличии сделанного в течение 72 часов теста на коронавирус им не придется проходить самоизоляцию – только повторный тест на коронавирус на третий день после прибытия.

Грузия возобновила регулярное авиасообщение с 1 февраля. Также были упрощены правила въезда на территорию страны как для граждан 36 стран, так и для самих граждан страны. Въезжать в Грузию, в том числе транзитом, могут граждане или резиденты Европейского союза, Израиля, Швейцарии, Норвегии, США, Великобритании, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Бахрейна, при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа. На третий день пребывания в Грузии им придется пройти повторное тестирование. С 3 февраля в список этих стран включили Турцию.

По данным Национальной администрации туризма, из-за пандемии коронавируса в 2020 году Грузию посетило 1,5 миллиона международных визитеров, что на 80,4% меньше чем в 2019 году.

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