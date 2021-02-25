Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 210 тысяч

За прошедшие сутки зарегистрированы 795 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 24 февраля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 795 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 210 357 случаев, из них:

в городе Нур-Султан - 24689(+85),

в городе Алматы - 24663(+100),

в ВКО - 21833(+68),

в Атырауской области - 17054(+49),

в Павлодарской области - 17298(+80),

в Карагандинской области - 15254(+62),

в Акмолинской области - 13366(+61),

в ЗКО – 12769(+82),

в СКО - 12207(+30),

в Костанайской области - 12120(+67),

в Алматинской области - 10591(+40),

в городе Шымкент - 6099(+15),

в Жамбылской области - 5894(+11),

в Туркестанской области - 4264(+6),

в Мангистауской области - 4212(+5),

в Актюбинской области - 4223(+23),

в Кызылординской области - 3821(+11).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 696 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 72,

в городе Алматы - 103,

в городе Шымкент - 5,

в Акмолинской области - 95,

в Алматинской области - 36,

в Атырауской области - 31,

в ВКО - 23,

в Жамбылской области - 12,

в ЗКО - 3,

в Карагандинской области - 50,

в Костанайской области - 97,

в Кызылординской области - 12,

в Мангистауской области - 5,

в Павлодарской области - 98,

в СКО - 42,

в Туркестанской области - 12.

Всего в стране выздоровели – 194 375 человек от COVID-19.

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