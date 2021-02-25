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Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 210 тысяч

Фото: zakon.kz. 25 февраля 2021, 08:01

За прошедшие сутки зарегистрированы 795 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 24 февраля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 795 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 210 357 случаев, из них:

  • в городе Нур-Султан - 24689(+85),
  • в городе Алматы - 24663(+100),
  • в ВКО - 21833(+68),
  • в Атырауской области - 17054(+49),
  • в Павлодарской области - 17298(+80),
  • в Карагандинской области - 15254(+62),
  • в Акмолинской области - 13366(+61),
  • в ЗКО – 12769(+82),
  • в СКО - 12207(+30),
  • в Костанайской области - 12120(+67),
  • в Алматинской области - 10591(+40),
  • в городе Шымкент - 6099(+15),
  • в Жамбылской области - 5894(+11),
  • в Туркестанской области - 4264(+6),
  • в Мангистауской области - 4212(+5),
  • в Актюбинской области - 4223(+23),
  • в Кызылординской области - 3821(+11).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 696 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султан - 72,
  • в городе Алматы - 103,
  • в городе Шымкент - 5,
  • в Акмолинской области - 95,
  • в Алматинской области - 36,
  • в Атырауской области - 31,
  • в ВКО - 23,
  • в Жамбылской области - 12,
  • в ЗКО - 3,
  • в Карагандинской области - 50,
  • в Костанайской области - 97,
  • в Кызылординской области - 12,
  • в Мангистауской области - 5,
  • в Павлодарской области - 98,
  • в СКО - 42,
  • в Туркестанской области - 12.

Всего в стране выздоровели – 194 375 человек от COVID-19.

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