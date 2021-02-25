Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 210 тысяч

За прошедшие сутки зарегистрированы 795 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 24 февраля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 795 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 210 357 случаев, из них:
- в городе Нур-Султан - 24689(+85),
- в городе Алматы - 24663(+100),
- в ВКО - 21833(+68),
- в Атырауской области - 17054(+49),
- в Павлодарской области - 17298(+80),
- в Карагандинской области - 15254(+62),
- в Акмолинской области - 13366(+61),
- в ЗКО – 12769(+82),
- в СКО - 12207(+30),
- в Костанайской области - 12120(+67),
- в Алматинской области - 10591(+40),
- в городе Шымкент - 6099(+15),
- в Жамбылской области - 5894(+11),
- в Туркестанской области - 4264(+6),
- в Мангистауской области - 4212(+5),
- в Актюбинской области - 4223(+23),
- в Кызылординской области - 3821(+11).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 696 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султан - 72,
- в городе Алматы - 103,
- в городе Шымкент - 5,
- в Акмолинской области - 95,
- в Алматинской области - 36,
- в Атырауской области - 31,
- в ВКО - 23,
- в Жамбылской области - 12,
- в ЗКО - 3,
- в Карагандинской области - 50,
- в Костанайской области - 97,
- в Кызылординской области - 12,
- в Мангистауской области - 5,
- в Павлодарской области - 98,
- в СКО - 42,
- в Туркестанской области - 12.
Всего в стране выздоровели – 194 375 человек от COVID-19.
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