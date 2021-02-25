Нарушения контрпартнеров. Казахстан может прекратить международные обязательства

Новые правила учитывают интересы страны во взаимоотношениях с контрпартнерами, невыполняющими взятые перед Казахстаном обязательства.

На пленарном заседании сената парламента РК депутаты приняли закон "О внесении изменений и дополнения в Закон РК "О международных договорах Республики Казахстан", позволяющий Казахстану приостанавливать выполнение международных договоров в случае нарушения контрпартнерами своих обязательств, передает корреспондент zakon.kz.

Проект закона разработан в целях реализации внесенных в 2017 году в пункт 3 статьи 4 Конституции изменений. Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди

При этом он отметил, что принятие законопроекта обеспечит включение в профильный закон ряда норм. Это о приоритете ратифицированных международных договоров перед законами Республики Казахстан и непосредственном применении таких международных договоров, об информировании общественности по изменениям в статусе международных договоров, о дополнительных способах прекращения действия договоров в целях устранения в законе пробела правового регулирования порядка их прекращения.

Кроме того, законопроектом предлагается включение норм, предусматривающих возможность принятия Республикой Казахстан ответных мер (контрмер) в виде приостановления выполнения международных договоров в случае нарушения контрпартнерами своих обязательств, - уточнил глава ведомства.

По его словам, принятие законопроекта позволит обеспечить учет интересов страны во взаимоотношениях с контрпартнерами, невыполняющими взятые перед Республикой Казахстан обязательства.

Депутаты в свою очередь приняли законопроект. Таким образом, закон считается принятым и направляется на подпись главе государства.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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