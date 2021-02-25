Минсельхоз дал высокую оценку реализации пилотного проекта в Жамбылской области

В текущем году проектом планируется охватить 20 сельских округов.

Министерство сельского хозяйства РК положительно оценивает результаты реализации в Жамбылской области пилотного проекта по повышению доходов сельчан. Профильное ведомство готово поддержать его продолжение.

Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства Нурбек Даирбеков, прибывший в составе рабочей группы в регион.

С членами рабочей группы, в которую вошли представители заинтересованных госорганов, встретился аким области Бердибек Сапарбаев. На данный момент специалисты анализируют итоги первого этапа пилотного проекта. Они побывали в нескольких районах и осмотрели села, охваченные проектом.

Я часто посещаю села, участвующие в пилотном проекте, встречаюсь с их жителями. В этих селах число получателей адресной социальной помощи снизилось на 32 процента, доход участников вырос в 2,5 раза. Количество непродуктивно самозанятых снизилось на 35 процентов. Почти 95 процентов сельчан использую свои приусадебные участки. Поголовье скота выросло на 45 тысяч, приобретено в лизинг 190 единиц сельхозтехники техники, - рассказал Бердибек Сапарбаев.

В текущем году проектом планируется охватить 20 сельских округов. В результате ожидается увеличение объемов производства сельхозпродукции в 2,2 раза.

Глава региона также отметил успешную реализацию проекта "От поля до прилавка". Полностью освоен 1 млрд тенге, выделенный государством, что позволило снизить участие посредников в реализации сельхозтоваров, что повлияло на повышение доходов фермеров.

Вице-министр сельского хозяйства Нурбек Даирбеков дал высокую оценку осуществляемым в регионе мерам, в частности, расширению сети социальных магазинов в Таразе и районах области.

За последние дни мы побывали в нескольких селах. Видим, сделано немало. Радует, что социальные магазины реализуют товары социального значения по низким ценам. Если сеть подобных магазинов расширится, экономический эффект будет достаточно высоким. Что касается пилотного проекта, сельчане хотят его продолжения. Нужно поддержать открытие теплиц, учреждений по переработке молока и других. Мы готовы поддержать подобные проекты, - подчеркнул Нурбек Даирбеков.

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