Еще одну должность получил Габидулла Абдрахимов

Вице-министр культуры и спорта РК избран председателем совета директоров АО "НК "Kazakh Tourism".

Габидулла Абдрахимов избран председателем совета директоров акционерного общества "Национальная компания "Kazakh Tourism", передает zakon.kz.

26 февраля состоялось заседание совета директоров АО "НК "Kazakh Tourism" впервые в очном формате с марта прошлого года. Это событие совпало с переездом нацкомпании в новый офис в бизнес-центре "EXPO". Одним из главных вопросов на повестке заседания было избрание нового председателя совета директоров нацкомпании, где единогласным решением поддержана кандидатура вице-министра культуры и спорта Г.Р. Абдрахимова. пресс-служба нацкомпании

Фото: АО "НК "Kazakh Tourism"

В своей речи перед советом, вице-министр особо акцентировал внимание на поручения главы государства и правительства по привлечению инвестиций в туристскую отрасль в регионах.

Для успешной реализации отраслевой госпрограммы, совместно с регионами нам необходимо в этом году привлечь 1,1 трлн тенге частных и государственных инвестиций на различные проекты в сфере туризма, что может обеспечить рабочими местами порядка 22 тыс. казахстанцев, - сообщил Габидулла Абдрахимов.

Фото: АО "НК "Kazakh Tourism"

В мае 2019 года принята государственная программа развития туристской отрасли РК на 2019-2025 годы, основной целью которой является достижение 8%-го вклада туризма в ВВП страны.

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