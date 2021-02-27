В миграционной службе объясняют эту проблему технической ошибкой

Несколько месяцев жительница столицы платила коммунальные счета за "мифических" жильцов, передает zakon.kz.

Татьяна Ямалиева стала получать баснословные счета за коммунальные услуги. Когда женщина начала разбираться, то обнаружила, что с ней в квартире живут еще пятеро неизвестных. Получается несколько месяцев она оплачивала за совершенно посторонних людей, сообщает телеканал "Астана".

Неделю тому назад уведомление пришло от CLEAN CITY, что у меня есть задолженность на сегодня около где-то 11 тысяч. Я за них не оплачиваю и платить не буду, потому что, во-первых, это не моя, то есть это не мы их прописывали, я даже людей этих не знаю кто, откуда они, как они взялись вообще. Оказалось, что таких историй не мало, - рассказала Татьяна Ямалиева.

В "Правительстве для граждан" рассказали, что к ним не раз поступали жалобы на "мифических" жильцов. Правда конкретную статистику здесь не ведут. Но причастность сотрудников ЦОНов к этому делу в ведомстве отрицают.

... без хозяина жилья эта услуга не будет оказана, потому что в первую очередь данные регистрируются самого хозяина непосредственно при его участии, его предъявлении своего личного удостоверения. Далее регистрируется уже прописываемый гражданин, сказала главный специалист "Правительства для граждан Жазира Мараткызы.

В свою очередь в миграционной службе объясняют эту проблему технической ошибкой. Сейчас каждому объекту недвижимости присваивается регистрационный код адреса. База автоматически обновляется. Из-за этого, некоторые казахстанцы могут оказаться прописанными на других адресах.

Присвоение РКА проводится в автоматическом режиме. К примеру, в адрес гражданина внесли не тот РКА, возможно наименование улиц совпадает, возможно, было переименование улицы. Например, раньше называлась Петрова, а сейчас, например, Сатпаева. Есть исторические сведения, по которым привязывается РКА, - рассказала старший инспектор по особым поручения Комитета миграционной службы МВД РК Айгуль Канлыбаева.

Между тем за ошибку системы придется расплачиваться жильцам. Чтобы доказать, что в их квартирах прописаны посторонние, нужно прийти в миграционную службу. Там проверят при каких обстоятельствах появились квартиранты и выпишут их с данного адреса. А вот с коммунальщиками в этом случае придется разбираться отдельно.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!