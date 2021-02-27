Срок регистрации авто из Армении продлили в Казахстане

Приложение zakon.kz
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Эти меры направлены на исключение “двойного” налогообложения для автовладельцев.
Сроки регистрации автомобилей, ввезенных казахстанцами из Армении, продлены, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.
Министерством внутренних дел в рамках исполнения поручения Главы государства проводится работа по регистрации транспортных средств, зарегистрированных на граждан Республики Казахстан в уполномоченных органах Республики Армения и ввезенных в Республику Казахстан до 1 февраля 2020 года. В настоящее время на учет поставлено более 20 тысяч автомобилей, соответствующих условиям регистрации.
Вместе с тем имеется ряд объективных причин, не позволивших свыше тысячи автовладельцам зарегистрировать свои автомобили или вывезти их за пределы страны. В частности, возникли проблемы вывоза автотранспорта обратно в Армению из-за ограничений пересечения Государственной границы, связанных со сложной эпидемиологической ситуацией и ее затяжным характером карантинных ограничений.
Некоторые автовладельцы, также по причинам карантина, не смогли своевременно провести испытания переоборудованных автомобилей в аккредитованных лабораториях, которые функционируют не в каждом регионе.
Ряд автомобилей, основное количество владельцев которых являются добросовестными покупателями ограничены в пользовании, в связи с расследованием уголовных дел по “финансовым пирамидам” (автотранспорт является залоговым имуществом в ломбардах, микрокредитных организациях).
Учитывая эти проблемы, Правительством 27 февраля текущего года принято решение о продлении сроков регистрации таких автомобилей до 1 марта 2022 года (постановление Правительства №104).
Таким образом, гражданам Казахстана – владельцам транспортных средств, зарегистрированных в Республике Армения и ввезенных в Казахстан до 1 февраля 2020 года, предоставлено дополнительное время для решения вопросов постановки на учет своих автомобилей.
Кроме того, в настоящее время проходит установленные внутри- и межгосударственные процедуры Межправительственное соглашение об освобождении от налоговых обязательств в Армении владельцев таких автомобилей, прошедших регистрацию в Казахстане.
Эти меры направлены на исключение “двойного” налогообложения (в Армении и Казахстане) для автовладельцев.
Государственными органами будут приняты соответствующие меры по реализации названных решений Правительства Республики Казахстан.
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