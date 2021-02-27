Для погашения долга экс-король Испании занял у неизвестных кредиторов €4,4 млн

Кредиторы пожелали остаться неизвестными. Договор займа с ними был составлен в присутствии нотариуса.

Хуан Карлос I, который отрекся от испанского престола в 2014 году, заплатил €4 млн налоговой службе Испании для урегулирования своей ситуации, сообщает zakon.kz.

Как пишет газета El Pais, для этого он был вынужден обратиться к неким предпринимателям, которые пожелали остаться неизвестными. Они одолжили бывшему королю нужную сумму. Договор займа с кредиторами был составлен в присутствии нотариуса.

Для помощи Хуану Карлосу I была избрана именно такая система, так как дарение подразумевает уплату налогов в размере до 40%. Отмечается, что изначально в списке благожелателей значилось более 30 человек, в конечном счете цифра сократилась примерно до 10.

Адвокат экс-главы государства подтвердил, что почетный король погасил задолженность. По версии El Pais, речь идет о незадекларированном доходе, общая сумма которого превышала €8 млн и включала, в частности, расходы на рейсы на частных самолетах, которые до 2018 года оплачивались экс-главе государства фондом его родственника.

Хуан Карлос I был главой государства с 1975-го по 2014-й год.

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