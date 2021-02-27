Токаев и Жапаров обсудят перспективы стратегического партнерства

По итогам визита ожидается подписание ряда двусторонних соглашений.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров посетит Республику Казахстан с государственным визитом, сообщает zakon.kz.

Пресс-секретарь Президента Берік Уәли уточняет, что визит состоится по приглашению Касым-Жомарта Токаева 2-3 марта текущего года.

Стороны намерены обсудить состояние и перспективы казахско-кыргызского стратегического партнерства. Союзнические отношения будут обсуждаться с акцентом на наращивание оборотов в торгово-экономической, транспортно-логистической, водно-энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров проанализируют развитие интеграционных процессов в Центральной Азии и ЕАЭС.

По итогам визита ожидается подписание ряда двусторонних соглашений.

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