Токаев и Жапаров обсудят перспективы стратегического партнерства

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По итогам визита ожидается подписание ряда двусторонних соглашений.
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров посетит Республику Казахстан с государственным визитом, сообщает zakon.kz.
Пресс-секретарь Президента Берік Уәли уточняет, что визит состоится по приглашению Касым-Жомарта Токаева 2-3 марта текущего года.
Стороны намерены обсудить состояние и перспективы казахско-кыргызского стратегического партнерства. Союзнические отношения будут обсуждаться с акцентом на наращивание оборотов в торгово-экономической, транспортно-логистической, водно-энергетической и культурно-гуманитарной сферах.
Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров проанализируют развитие интеграционных процессов в Центральной Азии и ЕАЭС.
По итогам визита ожидается подписание ряда двусторонних соглашений.
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