Нур-Султан вернулся в "красную" зону по коронавирусу

В "желтой" зоне: Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области.

Нур-Султан снова попал в "красную" зону по заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.

Согласно данным матрицы оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 28 февраля 2021 года, в "красной" зоне находится только город Нур-Султан. ⠀В "желтой" зоне: Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области.⠀ В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

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