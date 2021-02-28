Какая погода ожидает казахстанцев в первый день весны

Местами по республике сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра.

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 1 марта, сообщает zakon.kz.

С прохождением Северо-Западного циклона на большей части территории республики ожидается неустойчивый характер погоды – осадки, на востоке сильные осадки (дождь, снег), - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

Лишь на юго-востоке и западе страны ожидается погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, днем местами гололед.

В Карагандинской области местами ожидаются туман, низовая метель, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

В Павлодарской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Кызылординской областях местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Актюбинской, Костанайской областях местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области в районе Жаланашколя усиление ветра 18-23 м/с.

В Атырауской, Мангистауской областях местами – туман, гололед. В Западно-Казахстанской, Жамбылской областях местами ожидается туман.

Прогноз погоды в Алматы: днем 2°, облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -1°, облачно.

Прогноз погоды на 1 марта.

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