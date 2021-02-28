Опубликовано новое постановление о карантине в Карагандинской области

Главный санитарный врач Карагандинской области подписал новое постановление.

Главный санитарный врач Карагандинской области подписал новое постановление, сообщает zakon.kz.

Внесены изменения и дополнения в постановление Главного государственного санитарного врача Карагандинской области от 19 января 2021 года № 2-К "Об усилении ограничительных мероприятий в Карагандинской области".

Согласно документу, запрещается посещение объектов, чья деятельность не возобновлена (караоке, ночных клубов, букмекерских контор, компьютерных клубов, боулинг-центров), за исключением объектов города Караганды, в которых реализуется пилотный проект "Ashyq", а также запрещается нахождение на объектах после закрытия, в соответствии с режимом их работы".

Также запрещена организация и проведение массовых мероприятий (праздничных, культурно-массовых и зрелищных мероприятий, проведение конференций, семинаров, выставок, форумов, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев) и корпоративов, в том числе на дому, и иных мероприятий с массовым скоплением людей, за исключением проведения поминок, с заполняемостью до 30%, но не более 50 человек, соблюдением социальной дистанции, масочного режима, термометрии и усиленного санитарно- дезинфекционного режима".

В области возобновят работу цирков с условием обеспечения до 30% заполняемости, с рассадкой зрителей через 2 посадочных места по длине ряда в

шахматном порядке, соблюдением социальной дистанции, масочного режима, проведением бесконтактной термометрии и усиленного — санитарно-

дезинфекционного режима".

Также санврач поручил начать реализацию пилотного проекта "Ashyq" в городе Караганда (в районах имени Казыбек би и Октябрьском районе) на следующих объектах предпринимательства:

- фитнес-клубы;

- спа-центры;

- сауны, бассейны;

- компьютерные клубы (за исключением лиц до 18 лет)

- боулинг клубы,

Компьютерным клубам, бильярдным залам и боулингам, расположенным на территории города Караганды и участвующим в реализации проекта "Ashyq",

поручено обеспечить деятельность согласно приложения к настоящему постановлению".

Субъектам предпринимательства участвующих в реализации пилотного проекта "Ashyq" в городе Караганда (Октябрьский район и район имени Казыбек би) обеспечить:

допуск посетителей на объекты предпринимательства участвующих в пилоте осуществляется при условии сканирования ими на входе специального QR-кода для определения статуса посетителя для предъявления на входе или выходе из помещения:

- "зеленый" статус — посетитель обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19;

- "синий" статус — отсутствует результат ПЦР-тестирования, не числится как контактный с больным COVID-19:

- "желтый" статус — обозначен в базе данных как контактный с больным COVID-19;

- "красный" статус — зарегистрирован в базе с положительным результатом на COVID-19.

При отсутствии смартфона У посетителя, сотрудник объекта предпринимательства проверяет статус посетителя в информационной системе с его согласия;

Также не допускается вход посетителей на объекты предпринимательства Участвующих в пилоте, подлежащих изоляции согласно статусу:

"желтый" (контактный с COVID-19),

"красный" (с положительным результатом на COVID-19)

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!