Турция меняет условия въезда для туристов

Ранее власти Турции планировали отменить справки о тесте на коронавирус с 1 марта.

В Турции будут требовать результат ПЦР-тест на коронавирус от туристов до конца марта, сообщает zakon.kz.

О продлении заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines разослал партнерам официальное письмо, в котором сказано, что наличие теста-справки Negativ Sars-CoV-2 PCR для пассажиров, прибывающих в Турцию, требует Минздрав Турции. Туристы старше 6 лет обязаны предоставлять отрицательный ПЦР-тест при регистрации на рейс. Тесты не должны предоставлять транзитные пассажиры.

Турция ввела требование о справках на коронавирус при въезде 30 декабря 2020 года в связи с распространением "британского штамма" коронавируса. Документ требуется при посадке в самолет, в случае его отсутствия пассажир не допускается на борт.

Ранее власти Турции планировали отменить эти справки 1 марта.

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